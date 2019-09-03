В Москве произошел сбой на оранжевой ветке метро
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В Московском метрополитене произошел сбой на оранжевой ветке. Об этом говорится в твиттере организации.
Как отмечается, движения поездов нет на Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Китай-город».
«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в посте.
Уточняется, что в настоящее время движение поездов восстановлено и вводится график.
Ранее сообщалось, что движение поездов на одном пути МЦК парализовано.