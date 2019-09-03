Факультеты из Хогвартса появились в колледже Страсбурга
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В Колледже святого Этьена в Страсбурге появились факультеты аналогичные классам из Хогвартса — школы магии из книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает BFMTV.
Как отмечается, новые названия получили бывшие классы ES (социально-экономический) и S (научный) профилей.
«Добро пожаловать в Хогвартс!» — приветствует посетителей страница учебного заведения в фейсбуке.
По голосованию учеников, в колледже появились профили с названиями Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. Известно, что другие курсы переименовали в честь волшебных школ — Шармбатон, Дурмстранг и Ильверморни.
Ранее сообщалось, что католическая школа изъяла книги о «Гарри Поттере» в США.