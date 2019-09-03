В Москве вынесли первый приговор участнику несанкционированной акции 27 июля

Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении Ивана Подкопаева за нападение на силовика в ходе несанкционированной акции 27 июля, сообщает РИА «Новости»

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Отмечается, что Подкопаев, скрыв лицо балаклавой, распылил баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Они получили химические ожоги глаз. При задержании у него изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки.

Ранее блогера Синицу приговорили к пяти годам колонии за угрозы в твиттере детям сотрудников МВД.