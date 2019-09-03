Стало известно число первоклассников в российских школах в 2019 году

В 2019 году более 16,5 млн детей отправились в школу, из них около 2 млн — поступили в первый класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере образования министерства просвещения Жанну Садовникову.

Как отмечается, в текущем году в первый класс отправились на 116 тыс. детей больше по сравнению с прошлогодними данными, что в сумме составляет 1,9 млн человек. Садовникова также отметила, что в данный момент в стране действует свыше 89 тыс. образовательных учреждений.

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