Грузия не стала ликвидировать полицейский пост на границе с Южной Осетией

Грузинская сторона решительно отказалась убирать полицейский пост на границе с Южной Осетией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы информационно-аналитического департамента службы госбезопасности страны Ираклия Антадзе.

Он отметил, что Грузия твердо решила не убирать пост возле села Чорчана и не будет менять свое решение.

Антадзе добавил, что Грузия не передумает даже после протеста Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что силовики Грузии сбили беспилотник югоосетинских пограничников.