Саратовца взяли под стражу по обвинению в убийстве дочери с врожденной паталогией

Суд в Саратове взял под стражу местного жителя, задержанного по обвинению в убийстве двухмесячной дочери, которая имела врожденную патологию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по области.

Как стало известно, арестованному предъявлено обвинение по статье 105 УК России «Убийство малолетнего».

Сообщается, что мужчины заключили под стражу сроком на два месяца.

Ранее стало известно, что житель Саратова отнес младенца на чердак, а затем зарезал его.