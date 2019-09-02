Спасатели нашли 4 тела после пожара на судне в Калифорнии

Спасатели обнаружили тела четырех человек, которые были на борту сгоревшего судна Conception в Калифорнии. Об этом сообщает Los Angeles Daily News.

По словам представители береговой охраны Мэттью Кролла, тела погибших вытащили из воды. Поиски остальных пассажиров продолжаются.

Ранее сообщалось, что число спасенных с горящего судна в Калифорнии увеличилось до 5 человек.

В настоящее время нет данных о травмах людей, спасшихся с судна.

Инцидент произошел 2 сентября.