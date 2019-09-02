Гонконгская полиция распылила слезоточивый газ во время протестов

Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов пошли на такой шаг, чтобы отпугнуть демонстрантов и заставить из разойтись.

Ранее сообщалось, что сотни студентов и школьников бойкотировали занятия в Гонконге.

Ряд старшеклассников вместо учебных заведений направились в центр города на антиправительственный митинг. Другие собрались в кампусе Китайского университета Гонконга.