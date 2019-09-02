Медведев удивился 1 «М» классу в новой школе Татарстана

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент, председатель кабинета министров Туркмении... Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент, председатель кабинета министров Туркмении...
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент, председатель кабинета министров Туркмении...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлен тем, что в новой школе, которую вели в строй в Татарстане, набрали 11 первых классов, сообщает «Интерфакс».

Об этом ему рассказал глава республики Рустам Минниханов на селекторном совещанию по школьному строительству. Медведев вычислил, что тогда в этом учебном заведении должен существовать 1-й «М» класс.

Он добавил, что численность классов в школах должна быть оптимальной для учебного процесса. Кроме того, каждый класс должен иметь «разумный размер».

Отмечается, что средняя наполняемость первых классов в России варьируется от 26 до 30 человек. Количество классов может быть разным.

Премьер-министр также заверил, что продолжит курс на строительство школ и детских садов для развития образования.

Ранее Медведев озвучил условие для сокращения рабочей недели.