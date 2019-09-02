Медведев удивился 1 «М» классу в новой школе Татарстана

Премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлен тем, что в новой школе, которую вели в строй в Татарстане, набрали 11 первых классов, сообщает «Интерфакс».

Об этом ему рассказал глава республики Рустам Минниханов на селекторном совещанию по школьному строительству. Медведев вычислил, что тогда в этом учебном заведении должен существовать 1-й «М» класс.

Он добавил, что численность классов в школах должна быть оптимальной для учебного процесса. Кроме того, каждый класс должен иметь «разумный размер».

Отмечается, что средняя наполняемость первых классов в России варьируется от 26 до 30 человек. Количество классов может быть разным.

Премьер-министр также заверил, что продолжит курс на строительство школ и детских садов для развития образования.

Ранее Медведев озвучил условие для сокращения рабочей недели.