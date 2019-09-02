Подмосковные врачи достали из носа ребенка год назад застрявший шуруп

В подмосковной Клинской городской больнице №3 врачи вытащили из носа пятилетнего ребенка шуруп, который застрял в нем год назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что шуруп случайно обнаружили при очередном осмотре в поликлинике. Узнав о инородном предмете, врачи направили ребенка в клинику. Рентген подтвердил опасения.

По словам и.о. главного врача больницы Ольги Стебловской, из носа маленького пациента вытащили заржавевший и полуразрушенный шуруп.

В настоящее время пострадавший находится в больнице под наблюдением специалистов, он чувствует себя хорошо.