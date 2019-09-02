12% школьников Москвы становились жертвами травли

Жертвами травли в школах Москвы и Подмосковья были 12% учеников старших классов. Об заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает РИА «Новости».

По ее словам, 70% старшеклассников были свидетелями буллинга – травли человека несколькими людьми, 60% заявили, что жертвой был их знакомый.

Мишонова отметила, что несмотря на статистику, в ее аппарат редко поступают обращения, связанные с травлей. Это связано с тем, что пострадавший не всегда рассказывает родителям о буллинге из-за угроз зачинщиков.

Омбудсмен считает, что для разрешения конфликтов необходимо привлекать специалистов, не работающих в школе, чтобы объективно оценивать ситуацию, не занимая чью-то сторону.

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