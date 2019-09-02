Мать шестерых детей бросила младенца в больнице на Кубани

СК установил личность женщины, которая оставила в больнице на Кубани новорожденную девочку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации ведомства, ребенка в медучереждении бросила многодетная мать. Женщина уже воспитывает шестерых детей. Она объяснила свой поступок невозможностью содержать еще одного малыша.

Уточняется, что женщина родила девочку самостоятельно дома, после чего отнесла в больницу.

Отмечается, что семья состоит на учете в органах социальной защиты населения.

В настоящее время малютка находится под наблюдением врачей, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что новорожденного младенца нашли возле мусорных баков в Петербурге.