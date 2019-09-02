Двое детей получили перелом после прыжка с тарзанки в Москве
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Двое детей получили переломы после прыжка на аттракционе «Тарзанка» в Делегатском парке в центре Москвы. Об это сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, дети находились в парке в сопровождении родителей.
Жертвой аттракциона оказались два мальчика, 6 и 12 лет. Младший из них вылетел из сиденья, в результате чего получил перелом носа и ссадины.
Старший упал с тарзанки во время спуска, свалился на правый бок и сломал предплечье.
Детей госпитализировали в детскую больницу.
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