Двое детей получили перелом после прыжка с тарзанки в Москве

Двое детей получили переломы после прыжка на аттракционе «Тарзанка» в Делегатском парке в центре Москвы. Об это сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, дети находились в парке в сопровождении родителей.

Жертвой аттракциона оказались два мальчика, 6 и 12 лет. Младший из них вылетел из сиденья, в результате чего получил перелом носа и ссадины.

Старший упал с тарзанки во время спуска, свалился на правый бок и сломал предплечье.

Детей госпитализировали в детскую больницу.

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