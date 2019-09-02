В Якутии медведь напал на женщину

Медведь напал на женщину-сторожа в селе Арылах Мирнинского района Якутии. Об этом сообщает региональное МВД, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, сторож услышала посторонний шум в районе складских помещений. Она подумала, что на предприятие проникли воры. Увидев темный силуэт, она погналось за ним. Однако позже женщина поняла, что это был медведь. Она стала убегать, но зверь напал на нее и оцарапал ей спину. После чего сторож закричала, и животное убежало в лес.

Ранее сообщалось, что медведь забрел на турбазу с детьми в Норильске.