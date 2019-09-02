Вырвавшийся из загона бык ранил 17 человек в Каталонии

В испанской Каталонии вырвавшийся из загона бык ранил не менее 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии. Об этом сообщает газета Vanguardia.

Инцидент произошел накануне, 1 сентября, в муниципалитете Видререс (провинция Жирона).

Бык должен был участвовать в «энсьерро» (забег быков). Однако, перед мероприятием животное перепрыгнуло через барьер и атаковало зрителей, которые собрались на трибунах вокруг загона во время местного праздника.

В конечном итоге он ранил 17 человек, четверых немедленно госпитализировали. Медики отметили состояние одного из них как критическое, еще одного — как тяжелое.

Животное погибло после выстрела полиции.

Ранее сообщалось, что бык атаковал людей перед корридой во Франции.