Власти Кузбасса перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»

Власти Кузбасса в третий раз перенесли открытие сквера памяти на месте сгоревшего в марте 2018 года ТЦ «Зимняя вишня», работы планируется завершить к середине сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.

Как отмечается, в настоящее время на месте идут доработки, в связи с чем открытие Сквера ангелов состоится через две недели.

По словам Цивилева, в парке появится фонтан, у которого не будет аналогов во всем мире.

Изначально открытие сквера памяти должно было состояться осенью 2018 года, но здание сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» удалось снести лишь к августу прошлого года, вследствие чего сроки сдачи сквера передвинули на 2019 год.

Ранее сообщалось, что сбежавшего совладельца «Зимней вишни» выдадут России.