Паводок подтопил 170 жилых домов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае к настоящему моменту подтоплены 170 жилых домов из-за дождей и подъема уровня рек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Как отмечается, в зоне паводка располагаются 69 населенных пунктов.

«Из них в 37 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков», — отмечает региональный главк МЧС.

Кроме того, 1800 дачных участков также находятся в зоне подтопления.

Уточняется, что уровень воды в Хабаровском крае составил 634 сантиметра, что превышает опасную отметку на 34 сантиметра.

Ранее сообщалось, что уровень реки у Комсомольска-на-Амуре из-за паводка превысил опасную отметку.