Стрелок из Техаса был уволен за несколько часов до атаки

Мужчину, который открыл стрельбу в городе Одесса в штате Техас, уволили за несколько часов до случившегося. Об этом сообщает New York Times.

Как отмечается, стрелявший был уволен со своей работы в компании грузовых перевозок.

Сотрудники правоохранительных органов пока не знают мотивы стрелка, однако выяснили, что он действовал в одиночку.

Согласно изданию, в 2001 году мужчина был арестован из-за незаконного проникновения на частную территорию. В 2018 году он получил штраф за нарушение федеральных правил безопасности для автоперевозчиков.

31 августа мужчина начал стрелять, но вскоре был убит. В результате случившегося, погибли семь человек, свыше 20 — получили ранения.

Ранее сообщалось, что якобы два стрелка открыли огонь по людям в Техасе.