МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону.

Как отмечается, руководителей экс-полицейского привлекут к ответственности вместе с подозреваемым.

Уточняется, что против мужчины возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также, как подчеркивается, его руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

13 августа сотрудник полиции, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился и избил 17-летнего студента промышленно-экономического техникума, который в ходе драки упал и ударился головой о ступеньки. После этого юноша впал в кому и спустя время скончался.

Ранее сообщалось, что в Брянске умер избитый полицейским подросток.