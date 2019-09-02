В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт следственного управления СК России по республике.

Как отмечается, в момент случившегося телефон заряжался от Сети.

Уточняется, что школьницу обнаружила ее мать. Она вызвала скорую помощь, однако девочка скончалась в больнице.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что подростка ударило током во время селфи на крыше поезда в Архангельской области.