В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
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В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт следственного управления СК России по республике.
Как отмечается, в момент случившегося телефон заряжался от Сети.
Уточняется, что школьницу обнаружила ее мать. Она вызвала скорую помощь, однако девочка скончалась в больнице.
На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что подростка ударило током во время селфи на крыше поезда в Архангельской области.