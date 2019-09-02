Вышинский рассказал о желании продолжить заниматься журналистикой

Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что не собирается оставлять профессию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, ему много есть что сказать, что он и собирается сделать.

«Я буду писать. Я точно буду заниматься журналистикой», — отметил Вышинский.

Он также добавил, что суд не наложил на него ограничений в сфере журналистики, однако, уточнил он, его редакция была разрушена украинскими силовиками.

Журналист заключил, что планирует подумать над тем, чтобы восстановить редакцию.

Вышинского освободили из-под стражи 28 августа. Киевский апелляционный суд постановил освободить его под личное поручительство.

Ранее Вышинский рассказал о временах заключения под стражей.