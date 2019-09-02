Вышинский рассказал о желании продолжить заниматься журналистикой
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Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что не собирается оставлять профессию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По его словам, ему много есть что сказать, что он и собирается сделать.
«Я буду писать. Я точно буду заниматься журналистикой», — отметил Вышинский.
Он также добавил, что суд не наложил на него ограничений в сфере журналистики, однако, уточнил он, его редакция была разрушена украинскими силовиками.
Журналист заключил, что планирует подумать над тем, чтобы восстановить редакцию.
Вышинского освободили из-под стражи 28 августа. Киевский апелляционный суд постановил освободить его под личное поручительство.
Ранее Вышинский рассказал о временах заключения под стражей.