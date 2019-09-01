В Кении после наводнений пропала группа туристов и гид

Пять туристов и их гид пропали без вести в национальном парке возле города Найваша после наводнений. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что без вести пропавшими считаются шесть человек. Уточняется, что в парке нашли тело одного погибшего туриста.

В настоящее время местная полиция продолжает поисково-спасательные работы, но высокий уровень воды в ущельях парка замедляет работу служб.

Поясняется, что всего в группе было 12 туристов. Шесть из них успели покинуть парк во время наводнения.

Ранее сообщалось, что двух россиян эвакуировали с горы Ушба в Грузии.