Напавший на людей около Лиона слышал голоса

Прокурор Лиона Николя Жаке заявил, что напавший на людей иммигрант из Афганистана употреблял наркотики и якобы слышал голоса, приказавшие ему убивать,передает РИА «Новости».

«Во время первого допроса, в ходе которого нападавший частично признал произошедшее, он заявил, что не помнит точно, что произошло с первых минут нападения. Он сказал, что является мусульманином и что около полудня услышал голоса, оскорблявшие бога и приказавшие ему убивать», — заявил Жаке.

Нападавший также добавил, что спутал свою первую жертву с другим мужчиной, с которым был в ссоре несколько лет назад, и признался, что употреблял марихуану в больших количествах, что впоследствии подтвердил токсикологический анализ.

Неизвестный напал с ножом на прохожих в коммуне Виллёрбан под Лионом. Один человек погиб, восемь пострадали.