Иголку в покупном шашлыке нашла жительница Кузбасса
Жительница Кемерово случайно обнаружила, что в купленном шашлыке находилась иголка. Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам женщина, она вовремя обнаружила опасный предмет в мясе, так как собиралась его готовить. Она отметила, что в куске мяса торчала иголка от шприца.
«Возмущению просто нет предела», — подчеркнула женщина.
Она посоветовала быть внимательнее при покупке продуктов.
Ранее сообщалось, что в супермаркетах австралийского Мельбурна обнаружили иглы в грушах.