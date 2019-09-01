Иголку в покупном шашлыке нашла жительница Кузбасса

Жительница Кемерово случайно обнаружила, что в купленном шашлыке находилась иголка. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам женщина, она вовремя обнаружила опасный предмет в мясе, так как собиралась его готовить. Она отметила, что в куске мяса торчала иголка от шприца.

«Возмущению просто нет предела», — подчеркнула женщина.

Она посоветовала быть внимательнее при покупке продуктов.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах австралийского Мельбурна обнаружили иглы в грушах.