В Норвегии 6 человек погибли по дороге на музыкальный фестиваль
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На севере Норвегии произошло крушение вертолета, при котором погибли шесть человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Verdens Gang.
По данным издания, авиакатастрофа произошла около города Альта в субботу, 31 августа. На борту, кроме пилота, находились пять человек в возрасте примерно 20 лет. Они направлялись на музыкальный фестиваль.
Уточняется, что сотрудники экстренных служб нашли на месте происшествия пять тел, шестой пострадавший скончался в больнице. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что вертолет разбился в районе станицы Челбасской Каневского района Краснодарского края.