В Норвегии 6 человек погибли по дороге на музыкальный фестиваль

На севере Норвегии произошло крушение вертолета, при котором погибли шесть человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Verdens Gang.

По данным издания, авиакатастрофа произошла около города Альта в субботу, 31 августа. На борту, кроме пилота, находились пять человек в возрасте примерно 20 лет. Они направлялись на музыкальный фестиваль.

Уточняется, что сотрудники экстренных служб нашли на месте происшествия пять тел, шестой пострадавший скончался в больнице. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что вертолет разбился в районе станицы Челбасской Каневского района Краснодарского края.