В Южной Каролине ввели ЧС из-за приближающегося урагана «Дориан»

Власти Южной Каролины приняли решение ввести режим ЧС из-за приближающегося урагана «Дориан». Об этом говорится на сайте губернатора штата Генри Макмастера.

Стоит отметить, что до этого режим ЧС также был введен во Флориде и Джорджии.

По словам губернатора, режим чрезвычайной ситуации необходим, чтобы обезопасить население. Он отметил, что ураган может вести себя непредсказуемо и нужно быть готовыми к всему.

Он считает, что «Дориан» представляет значительную угрозу для штата.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» усилился до четвертой степени.