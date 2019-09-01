Мать подозревают в убийстве после нахождения тела ребенка на свалке в Армении

Генпрокуратура Армении подозревает женщину в том, что она убила своего ребенка, передает РИА «Новости».

По данным прокуратуры, сотрудникам правоохранительных органов позвонили и сообщили, что было найдено тело младенца на свалке. Прибывшие полицейские обнаружили труп годовалой девочки на свалке. У ребенка были связаны руки и ноги клейкой лентой.

В прокуратуре подозревают, что убить ребенка могла мать, которая месяц назад рассталась с мужем и не имела постоянной работы.

Этот инцидент произошел накануне, 31 августа. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Правоохранительные органы собираются задержать мать скончавшейся годовалой девочки.

Ранее сообщалось, что мать найденного мертвым ребенка в Башкирии призналась в его убийстве.