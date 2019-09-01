СМИ заявили о 31 пострадавшем при протестах в Гонконге

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При столкновениях сотрудников правоохранительных органов с демонстрантами, которые произошли накануне в Гонконге, пострадал как минимум 31 человек. Об этом сообщает RTHK.

Отмечается, что выступления были связаны с протестом против закона об экстрадиции. Во время столкновений полицейские использовали водяные пушки и слезоточивый газ. В свою очередь протестующие мешали движению транспорта, устраивали поджоги и нападали на сотрудников полиции с прутьями и кирпичами.

Как уточняется, пятеро из задержанных находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что работа метро в Гонконге ограничена из-за акций протеста.