Тело второго погибшего подняли из воды после крушения вертолета в Подмосковье

На поверхность подняли тело воторого человека, который погиб при падении вертолета в Клязьминское водохранилище в Помосковье. Об этом информирует «Россия 24» со ссылкой на представителя МЧС.

Как известно, всего жертвами катастрофы стали два человека. В 21:30 по мск, в субботу, 31 августа их тела были подняты из воды.

Отмечается, что на данный момент по факту крушения ведется следствие.

Ранее сообщалось, что частный двухместный вертолет упал в 50 метрах от берега Клязьминского водохранилища Подмосковья. На месте инцидента были найдены оборванные линии ЛЭП.