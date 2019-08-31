Убийцу Роберта Кеннеди порезали ножом в тюрьме

Убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди Серхан Серхан получил ножевые ранения в тюрьме в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Уточняется, что инцидент произошел во дворе тюрьмы. После происшествия Серхана обнаружили охранники.

По информации издания, после нападения заключенный был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что Серхан Серхан отбывает пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, мог ли сенатор Роберт Кеннеди пережить покушение.