Убийцу Роберта Кеннеди порезали ножом в тюрьме
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Убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди Серхан Серхан получил ножевые ранения в тюрьме в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
Уточняется, что инцидент произошел во дворе тюрьмы. После происшествия Серхана обнаружили охранники.
По информации издания, после нападения заключенный был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.
Отмечается, что Серхан Серхан отбывает пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, мог ли сенатор Роберт Кеннеди пережить покушение.