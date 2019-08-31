Украина и Польша построят мемориал примирения

Украинская сторона и Польша решили возвести в знак примирения по историческим вопросам мемориал. Об этом стало известно на встрече главы Украины Владимира Зеленского и польского лидера Анджея Дуды в Варшаве, передает ТАСС.

Как отмечается, во время переговоров Зеленский пообещал Дуде «разблокировать» сотрудничество с Польшей и разрешить проводить на Украине поисковые работы.

«Я предложил сотрудничать и на границе установить совместный мемориал примирения», — рассказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций.