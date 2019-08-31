Новый фигурант появился в истории смерти убитого мальчика из Башкирии

В отделение тюрьмы Башкирии для допроса доставили неизвестного мужчину, который может быть причастен к смерти годовалого мальчика Тимура Хабирова. Об этом сообщает KP.ru

Как отмечается, 39-летний мужчина не состоял в родственных связях с ребенком. Известно лишь, что он проживал в том же селе Исмайлово, что и мальчик.

Предполагается, что мужчина имел любовную связь с матерью погибшего Тимура.

Других подробностей дела пока не приводится.

Ранее сообщалось, что мать найденного мертвым ребенка в Башкирии призналась в его убийстве.

Женщина призналась следствию, что задушила мальчика, после чего закопала его тело в саду.