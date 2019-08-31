Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

В первый месяц осени россиян ждет ряд изменений в различных сферах жизни. Новшества стоит ждать пенсионерам, водителям, учителям, молодым людям и не только, сообщает ФАН.

Как отмечается, 1 сентября пенсионерам, живущим в российских селах, пересчитают их пенсию. Также прибавку стоит ждать работающим жителям, вышедшим на пенсию.

Кроме того, со Дня знания каждый человек в стране, имеющий автотранспорт, сможет оформить ДТП по европротоколу в интернете. Однако также осенью водителям стоит ждать повышения штрафов.

В Санкт-Петербурге учителям с 1 сентября станут доплачивать за лишнюю нагрузку, а именно за ведение класса, а студентам, которые учатся в вузах на бюджете, увеличат стипендию на 4%.

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.