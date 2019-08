Протестующие вандализировали билборд к 70-летию КНР

В Гонконге один из протестующих сорвал красное знамя на билборде, установленном к 70-летию КНР. Об этом пишет South China Morning Post.

Как отмечается, мужчина залез на конструкцию, где располагался билборд и стал сдирать знамя.

Кроме того, другие протестующие стояли и подбадривали его.

Ранее сообщалось, что митингующие в Гонконге проигнорировали запрет властей.

Накануне стало известно, что гонконгская полиция запрещает проведение митинга против правительства страны в субботу, 31 августа. Запрет на проведение акции вели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия.

A protester tearing down a red banner celebrating the 70th anniversary of the establishment of People's Republic of China on Hutchison House in Central, as other cheer him on. He also damaged the banner with graffiti. #hongkongprotests



Video: SCMP/Nicola Chan pic.twitter.com/FuQjDKPkTS