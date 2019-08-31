Протестующие в Гонконге проигнорировали запрет властей

В Гонконге протестующие заявили, что они продолжат выходить на акции на улицы, несмотря на запрет властей. Об этом пишет South China Morning Post.

Накануне стало известно, что гонконгская полиция запрещает проведение митинга против правительства страны в субботу, 31 августа. Запрет на проведение акции вели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия.

Однако протестующие все равно вышли на улицы. В настоящее время на месте также находятся сотрудники правоохранительных органов.

«Полиция может арестовать столько известных активистов или законодателей, сколько они захотят, но им никогда не удастся подавить движение, потому что нет единого лидера», — заявил один из участников митинга.

Ранее жители Гонконга рассказали о причине их протестов.