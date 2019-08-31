Аварийной посадкой Airbus А320 на Сахалине заинтересовался СК

Следственный комитет решил инициировать проверку после того, как самолет А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснилось, следователи решили проверку по факту ч. 1 ст. 238 УК России за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, аварийная посадка была совершено из-за отказа радионавигационной системы самолета.

Известно, что на борту самолета Airbus А320 находились 143 пассажира и шесть членов экипажа.

На данный момент уже идет проверка и устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно сел на Сахалине.