Украинцы вымогали десятки миллионов рублей от имени Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, украинцы от имени лидера страны требовали от экс-сотрудника украинской госкомпании $570 тыс. (более 38 млн. рублей). Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, группа украинцев требовала деньги, пообещав взамен высокопоставленную должность.

Богдан отметил, что мошенники целый месяц пытались «развести на деньги» человека, однако тот обратился в СБУ. Сотрудники Службы безопасности страны смогли задержать двоих мошенников из четырех.

«Мы взяток не берем. Все изменилось!» — подчеркнул Богдан.

Ранее Зеленский обвинил «мелких мошенников» в Раде во вранье.