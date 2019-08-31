Украинцы вымогали десятки миллионов рублей от имени Зеленского
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, украинцы от имени лидера страны требовали от экс-сотрудника украинской госкомпании $570 тыс. (более 38 млн. рублей). Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, группа украинцев требовала деньги, пообещав взамен высокопоставленную должность.
Богдан отметил, что мошенники целый месяц пытались «развести на деньги» человека, однако тот обратился в СБУ. Сотрудники Службы безопасности страны смогли задержать двоих мошенников из четырех.
«Мы взяток не берем. Все изменилось!» — подчеркнул Богдан.
Ранее Зеленский обвинил «мелких мошенников» в Раде во вранье.