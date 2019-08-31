Названа причина срочной посадки Airbus А320 в Южно-Сахалинске
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Самолет авиакомпании «Сибирь» Airbus А320 рейса Владивосток – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за отказа радионавигационной системы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Как отмечается, в 9.12 (01.12 мск) в аэропорту были мобилизованы все специальные подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ.
Авиакомпания заменила воздушное судно для обратного рейса. По словам командира лайнера, радионавигационное оборудование полностью восстановлено.
Известно, что на борту самолета Airbus А320 находились 143 пассажира и шесть членов экипажа.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно сел на Сахалине.