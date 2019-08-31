СМИ: мать погибшего в Башкирии годовалого ребенка закопала его
Мать, годовалого пропавшего мальчика из Башкирии Тимура, которого 31 августа нашли мертвым, закапала своего ребенка. Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на источники.
До этого стало известно, что женщина обратилась в правоохранительные органы региона, заявив, что ее маленький ребенок потерялся. После этого полиция начала поиски и нашла мальчика.
По словам источника, женщина сама показала полицейским место, где лежало тело ее ребенка. После этого, пообщавшись в отделении с правоохранительными органами, она созналась, что нашла Тимура и закапала его тело.
«Убитого Тимура она сама закопала под слой навоза у себя же во дворе», — утверждает источник.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов завели дело по факту убийства ребенка.
Ранее сообщалось, что пропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым.