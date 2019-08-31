Двухлетний мальчик скончался от наркотического отравления в США

В американском городе Уичито (штат Канзас) обнаружили тело двухлетнего мальчика, который скончался от отравления метадоном. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, о смерти мальчика стало известно 31 мая, но информация о результатах вскрытия появилась лишь сейчас.

Полиция обвинила мать ребенка в убийстве первой степени. 5 сентября текущего года состоится судебное дело относительно данного происшествия.

Следователя пока не выяснили, каким образом синтетическое вещество оказалось в организме мальчика. По словам матери, ребенка начало сильно тошнить при ней, она тут же вызвала скорую помощь. Медики пытались спасти ребенка, но он скончался.

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