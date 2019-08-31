Жители Гонконга рассказали о причине их протестов

Жители Гонконга рассказали о том, что происходит в настоящее время на улицах и о причинах, побуждающих их выйти на протесты. Об этом пишет американский журналист Николас Кристоф в газете The New York Times.

Как отмечается, подавляющее большинство выходящих на акции в специальном административном районе Китая не хотят насилия. Они просто жаждут, чтобы этот великий город имел свободу для того, чтобы соответствовать его современности.

По словам 25-летнего молодого человека, протестующие похожи на лягушку в кипящем стакане с водой.

«Мы пытаемся выпрыгнуть. Но, если мы умрем, мы все равно умрем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга запретила проведения митингов в выходной.