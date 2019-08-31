Трое мужчин ограбили пункт обмена валют и вынесли 140 млн рублей

Трое неизвестных мужчин ворвались в московский пункт обмена валют и украли в общей сложности 140 млн. рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Братиславской в районе Люблино.

По данным издания, мужчины угрожали работникам пункта пистолетом и потребовали дать им деньги. Три человека забрали сумку, в которой было около 140 млн. рублей и скрылись в неизвестном направлении.

По некоторым сведениям, факт кражи подтвердили в ГУ МВД России по столице.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионера украли более 14 млн рублей.