Врачи из Сирии начнут проводить операции по трансплантации легких
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Директор крупнейшей в Сирии больницы «Аль-Муасат» Ясар Амин заявил, что врачи планируют в скором времени начать проводить операции по трансплантации легких. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом, по его словам, сирийские медики рассчитывают, что их коллеги из России окажут им помощь в передаче опыта.
Он отметил, что их врачи намерены проводить подобные операции на постоянной основе и своими силами.
«Мы приглашаем зарубежных коллег, чтобы обмениваться опытом в Сирии, но не все соглашаются, не у всех есть возможность приехать», — уточнил Амин.
Он также добавил, что подобного рода операции станут возможны с окончанием строительства нового корпуса.
В нем должны разместиться семь операционных и 170 стационарных коек, подчеркнул директор.