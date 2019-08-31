Врачи из Сирии начнут проводить операции по трансплантации легких

Директор крупнейшей в Сирии больницы «Аль-Муасат» Ясар Амин заявил, что врачи планируют в скором времени начать проводить операции по трансплантации легких. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по его словам, сирийские медики рассчитывают, что их коллеги из России окажут им помощь в передаче опыта.

Он отметил, что их врачи намерены проводить подобные операции на постоянной основе и своими силами.

«Мы приглашаем зарубежных коллег, чтобы обмениваться опытом в Сирии, но не все соглашаются, не у всех есть возможность приехать», — уточнил Амин.

Он также добавил, что подобного рода операции станут возможны с окончанием строительства нового корпуса.

В нем должны разместиться семь операционных и 170 стационарных коек, подчеркнул директор.