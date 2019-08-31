Пропавший годовалый ребенок найден мертвым в Башкирии

В Башкирии был найден мертвым пропавший годовалый мальчик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б».

До этого 28-летняя женщина обратилась в полицию из-за пропажи ее годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми - одного и пяти лет, в то время как самый младший спал в колыбели. Однако наутро мать не обнаружила там ребенка.

Как отмечается, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Уточняется, что в поисках ребенка участвовали свыше ста сотрудников полиции, следователи, а также спасатели и волонтеры.

Ранее младенец умер из-за грудного молока матери.