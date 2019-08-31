Глава Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров

Глава Боливии Эво Моралес заявил, что российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в стране Латинской Америки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, самолет из России прилетит в Боливию через четыре-пять дней.

Он отметил, что самолет данной модели сможет перевозить до 50 тысяч литров воды.

«Боливия заплатит только за эксплуатационные расходы», — подчеркнул Моралес.

На настоящий момент на территории Боливии пожары пытаются пошутить несколько самолетов, четыре тысячи военных, пожарных и волонтеров.

Ранее лидер Боливии попросил лидеров G7 помочь с тушением пожаров в Амазонии.