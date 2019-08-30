В Москве задержали двух тренеров личностного роста

В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА «Новости».

Отмечается, что с заявлением обратилась женщина, которая 10 лет посещала их занятия, предоставляла конфиденциальные сведения о своей личной жизни, в том числе в письменном виде. За неразглашение этой информации тот нее требовали болле одного миллиона рублей.

В результате оперативных мероприятий были задержаны 35-летний мужчина и 53-летняя женщина. У них изъяли денежные средства в сумме более 15 млнрублей, банковские карты, клиентскую базу данных, а также рукописные записи с конфиденциальными сведениями личной жизни клиентов.

Подозреваемые заключены под стражу.