Украинским заключенным в Москве передали хлеб и сало

Украинский депутат Вадим Рабинович рассказал, что заключенным украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которых содержат в СИЗО «Лефортово», привезли черный хлеб и сало. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его слвоам, заключенные отлично себя чувствуют.

«Мы им привезли с родной земли хлеб такой украинский черный и, если честно, то по хорошему шматочку сала», — заявил Рабинович.

Он выразил уверенность, что теперь они будут еще лучше себя чувствовать.

Ранее сообщалось, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и депутат Вадим Рабинович приехали в Лефортово.