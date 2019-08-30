Эксперт оценила идею о продлении каникул до октября
Председатель движения «Родительский комитет Северо-Кавказского федерального округа» Кира Моисеева заявила, что при продлении каникул до первого октября школьники отвыкнут от занятий и забудут, как учиться. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, три месяца достаточно для отдыха.
«Четыре месяца не тренировать ум и память - это как для спортсмена четыре месяца не заминаться спортом, никаких результатов не добиться», — сказала Моисеева.
Она добавила, что ученики, которые тянутся к знаниям, обучаются и летом.
Кроме того, эксперт отметила, что школах, где ученики пять недель занимаются и неделю отдыхают, учителя жалуются, что дети забывают материал.
Также Моисеева указала, что родители не всегда знают, как присматривать за ребенком три месяца, так как у них нет такого длинного отпуска.