Эксперт оценила идею о продлении каникул до октября

Председатель движения «Родительский комитет Северо-Кавказского федерального округа» Кира Моисеева заявила, что при продлении каникул до первого октября школьники отвыкнут от занятий и забудут, как учиться. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, три месяца достаточно для отдыха.

«Четыре месяца не тренировать ум и память - это как для спортсмена четыре месяца не заминаться спортом, никаких результатов не добиться», — сказала Моисеева.

Она добавила, что ученики, которые тянутся к знаниям, обучаются и летом.

Кроме того, эксперт отметила, что школах, где ученики пять недель занимаются и неделю отдыхают, учителя жалуются, что дети забывают материал.

Также Моисеева указала, что родители не всегда знают, как присматривать за ребенком три месяца, так как у них нет такого длинного отпуска.

Ранее в Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября.