Во Владивостоке побит рекорд по количеству осадков

Во Владивостоке побит рекорд 1900 года по количеству осадкой в августе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Как отмечается, за август в регионе выпало 483 миллиметра осадков. Во время предыдущего рекорда показатели были на 60 миллиметров меньше.

Известно, что обилие осадков во Владивосток принесли начавшиеся в Приморье сильные ливни. Члены городской комиссии по ЧС во главе с главой города Олегом Гуменюком приняли решение ввести в городе Чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что власти Приморья ввели режим ЧС.