В Ульяновской области 12 детей пожаловались на избивающую их мать

В ульяновскую полицию поступили жалобы 12 детей, которые утверждают, что их приемная мать их бьет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства семейной и демографической политики региона.

Как выяснилось, у женщины действительно 12 приемных детей, кроме того, еще три совершеннолетних приемных ребенка живут отдельно от нее.

В министерстве подчеркнули, что жалобы детей рассмотрят и установят природу отношений в этой семье. До окончания проверки всех детей забрали у матери и поместили в социальное учреждение. С ними будет работать психолог.

Как отмечается, все дети написали заявление, что не хотят возвращаться домой.

Ранее сообщалось, что украинка посадила ребенка на цепь и обмотала его скотчем.